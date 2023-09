Lezers vinden strenge taaltoets Pabo-student terecht: ‘Sorry Merijn, terug naar school’

Tennis Na 13 jaar pakt Bob van de Laar opnieuw Apeldoorn­se tennisti­tel: ‘Bizar en totaal niet verwacht’

In 2010 werd hij het al eens en nu doet hij het, 13 jaar later, in een bloedstollende finale opnieuw. Bob van de Laar wint in de hoogste categorie bij de Apeldoornse tenniskampioenschappen. ,,Dit is bizar en had ik ook totaal niet verwacht.”