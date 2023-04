LIVE | Koude start Koningsdag in Oost-Nederland • Prinses Alexia is er niet bij

MET VIDEO Bussloo heeft het beste naakt­strand: ‘Naaktre­cre­an­ten zijn trouwe gasten, dus dan zijn reviews belangrijk’

Het naaktstrand in Bussloo is uitgeroepen tot beste van het land. Het recreatiegebied wisselde daarmee stuivertje met het Engelermeer in Den Bosch, dat vorig jaar de lijst aanvoerde. ,,Oprecht heel leuk en een bekroning op ons werk.”