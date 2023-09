Lof én zorgen over aanpak verkeer in binnenstad Apeldoorn: ‘Timing is cruciaal’

De opvallende hereniging van een succesvol roeiduo: ‘Het was onwennig’

Na het zilver op de Olympische Spelen van Tokio gingen de roeiers Stef Broenink (32) en Melvin Twellaar (26) hun eigen weg. Inmiddels zitten ze toch weer samen in de boot en gaan ze deze week in Belgrado niet alleen voor de wereldtitel, maar komend jaar ook voor olympisch goud in Parijs.