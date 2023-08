Luister | Enorm landgoed in Bathmen te koop • Deventer buurt tegen komst flexwoningen

Savannah is net wakker, dan ligt haar auto in zinkgat: 'Het heeft geen zin om boos te worden’

Als de buurman vanochtend vertelt dat haar auto in een gat is gezonken, kijkt Savannah van Leeuwen uit Apeldoorn hem verbaasd aan. ‘Het regent toch helemaal niet?!’, denkt ze. Eenmaal bij het zinkgat aangekomen, staat ze raar te kijken. ,,Het is toch je eerste autootje...”