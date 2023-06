Luister | Grote groep boeren protesteren in Den Haag • Deze campings zwichten niet voor miljoenen

Praktische bespaar­gids voor mensen in en rond Apeldoorn die van weinig geld moeten rondkomen

Koop houdbare producten als ze in de aanbieding zijn. Ruil kinderkleding, neem een kijkje voor speelgoed bij een speelgoedbank en bekijk eerst of je een kapot apparaat kunt laten repareren. Enkele praktische tips uit de bespaargids Voor Hetzelfde Geld, die door de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn is gemaakt voor mensen in en rond Apeldoorn die van weinig geld moeten of willen rondkomen.