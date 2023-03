Luister | Snelkraak bij modewinkel Zwolle | Schurft in opkomst in regio

Hulp voor meer Apeldoor­ners bij geldproble­men: ‘Je kapot werken en toch in armoede leven’

Meer mensen die krap bij kas zitten, gaan in Apeldoorn in aanmerking komen voor armoede-regelingen. Grenzen worden opgerekt en het hulpaanbod uitgebreid. Daar trekt de gemeente de komende twee jaar 7 miljoen euro voor uit. Voortaan komen zo’n 20.000 Apeldoorners in aanmerking voor een of meerdere regelingen.