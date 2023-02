Meer Bomen Nu Gelderland deelt 50.000 gratis bomen en struiken uit

Aanmelden voor ophalen

Belangstellenden dienen zich aan te melden voor het ophalen van de gratis bomen en struiken. Bij deze actie geldt: op is op. In deze regio zijn de hubs te vinden in Apeldoorn aan de Zilverweg 32, in Ruurlo aan de Wiersseweg 49, in Nunspeet aan de Bovenweg en in ’t Harde aan de Stadsweg 21. De bomenhub in Apeldoorn en Ruurlo zijn van 10.00 tot 15.00 open. In Nunspeet en ’t Harde kunnen de bomen en struiken tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald.