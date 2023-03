Megaklus zit er (bijna) op: spoortunnel in Apeldoorn binnenkort open

MET VIDEO Audi vliegt in brand in Apeldoorn en is door brandweer niet meer te redden

Bewoners aan de Schotweg in Apeldoorn zijn afgelopen nacht opgeschrikt door een auto die in brand stond. De brandweer had er een flinke klus aan om het vuur te doven aangezien de benzinetank ook nog eens ontplofte. Brandstichting wordt niet uitgesloten.