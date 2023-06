Mensen kunnen genieten van kleurenpracht op enk in Beekbergen, dieren van nieuw rijk aan voedsel

MET POLL Rechter staat Apeldoorn niet in de weg: parkeerver­bod rond wegrestau­rant doorgezet

Apeldoorn pakt door met een parkeerverbod rond wegrestaurant Mendel in Beekbergen. De gemeente voelt zich gesterkt door een beslissing van de rechter. Eigenaar Dave Buitenhuis had een spoedzaak aangespannen om te voorkomen dat vrachtwagens bij Mendel niet langer in de bermen en op ventwegen kunnen parkeren.