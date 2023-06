Met 54 jaar verleden en een zanger van 76 duikt fameuze band uit Apeldoorn studio weer in

Ruim de helft gaat (veel) te hard bij snelheids­con­tro­le Uddel: ‘Opvallend en enigszins verontrus­tend’

Zelfs de politie lijkt te schrikken van de uitkomsten van een radarsnelheidscontrole op de Aardhuisweg, zondag tussen Uddel en Apeldoorn. Meer dan de helft reed harder dan de toegestane snelheid van 60 kilometer per uur, de snelste chauffeur die werd betrapt had zelfs 164 kilometer per uur op zijn teller staan.