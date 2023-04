Monique (36) heeft ALS: bij haar man werd wereld onder voeten vandaan geslagen, ‘dat raakt mij nog het meest’

Winkeldie­veg­ges slaan hun slag in kringloop­win­kel (maar weten niet dat ze gefilmd worden)

Twee winkeldievegges hebben vanmorgen een handtas gestolen in een kringloopwinkel aan de Koppelstraat in Twello. Directeur Hans Hekkert heeft de actie op camera vastgelegd en deelt dit nu op Facebook. Daarbij de oproep aan de dames om zich snel te melden, want anders wordt er aangifte gedaan.