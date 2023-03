Na het zuur komt het zoet voor bewoners Mandala in Apeldoorn: ‘Met de nieuwe ontmoetingsplek zijn we beter af’

derde klasse Wijhe’92 laat uitgelezen kans liggen om koppositie over te nemen

Een week na de 10-0 monsterzege tegen Turkse Kracht liet Wijhe’92 een uitgelezen kans liggen om de koppositie in 3D over te nemen. Bij Groen Wit’62 gaf de ploeg van trainer John Beijen in de laatste twintig minuten een 0-2 voorsprong uit handen. De Wijhenaren moesten daarom genoegen nemen met een gelijkspel.