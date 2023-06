Nericha brengt Keti Koti naar Apeldoorn: ‘Het is geen ver-van-mijn-bedshow’

Update | met video Beschonken automobi­list veroor­zaakt grote ravage: Auto in puin in buitenge­bied Apeldoorn

Een enorme ravage vannacht. Op de Soerenseweg tussen Apeldoorn en Hoog Soeren heeft een auto een flinke botsing gemaakt. De bestuurder had te diep in het glaasje gekeken. Volgens hem moest hij uitwijken voor een wild dier. De Range Rover klapte tegen een boom en is total loss.