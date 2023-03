Nieuwe horecazaak in markant pand aan Caterplein: Pardoes verdwijnt

Wellicht heb je de bouwhekken die voor de voormalige snackbar Kokkie aan het Caterplein staan al gezien. Kokkie sloot hier eind mei vorig jaar de deuren. Ernaast zit Eetcafé Pardoes en daar weer naast Ierse pub Finnegan’s.

Pardoes stopt

Nu gaat ook Pardoes na 25 jaar op deze plek verdwijnen. “Het is goed geweest”, zegt eigenaar Leon Hamelijnck (66) telefonisch. “Ik heb meer dan veertig jaar voor mezelf gewerkt.” De horecaondernemer opende Kokkie aan de Kweekweg in 1982 en in 1998 begon hij Eetcafé Pardoes aan het Caterplein. “Zaterdag 25 maart is de laatste dag en die is al volgereserveerd door onze vaste gasten”, zegt Leon. “Wat ik hierna ga doen? Ik ben te actief om niets te doen, maar wat precies, weet ik nog niet. Maar eerst maar eens dit hoofdstuk afsluiten.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm De gevel van dit pand wordt zoveel mogelijk teruggebracht in oude staat © indebuurt Apeldoorn

Nieuw borrelcafé

Buurman Thomas Nobels en zijn partner Lauren de Graaf zullen op de plek van Kokkie en Pardoes een nieuw borrelcafé gaan openen. De twee zijn niet alleen eigenaren van Finnegan’s (geopend in 2000), maar ook van het Belgisch bierencafé De Graaf van Vlaanderen (geopend in 2007), De Kater (geopend in 2012) en Guusje (geopend in 2021). Daar komt binnenkort dus een nieuwe zaak bij. “We zijn al even bezig met slopen in het pand van Kokkie. Straks breken we de muur door en wordt het één nieuw café”, zegt Thomas. “De serre gaat verdwijnen. Het pand en plein krijgen zo’n gave aanblik.”

De Kater (Hoofdstraat 174) was de eerste jaren een proeflokaal dat ondernemers Thomas en Lauren verhuurden voor feesten en vergaderingen. Omdat Finnegan’s en De Graaf ‘soms overvol zaten’ besloten ze De Kater vijf jaar geleden te openen als hippe ginbar. De afgelopen paar jaar had De Kater – mede wegens corona – moeite om kundig te personeel vinden en was gesloten. “We hadden te weinig goede barkeepers die snel kwalitatief cocktails en gin tonics konden maken”, zegt Thomas. “We gaan nu weer open als meer ‘algemene’ bar, met iets minder gin tonics en wat meer wijnen en bieren. Ook hebben we de menukaart aangepast met onder meer een paar burgers. Die worden bereidt bij Finnegan’s in de keuken, maar zijn wel anders dan die je bij Finnegan’s kunt krijgen.”

Shared dining

Thomas en Lauren denken aan een borrelcafé waar je goede wijn kunt drinken en waar ook aandacht is voor eten. “Wellicht in de vorm van shared dining, dat je gezellig samen gerechten deelt”, aldus Thomas. “We willen in ieder geval goede kwaliteit voor een normale prijs bieden. Je kunt niet alle prijsverhogingen doorberekenen aan de gasten. Ook doen we zoveel mogelijk groen en biologisch.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Zo ziet de gevel van het pand waar Kokkie zat en Pardoes uit vertrekt er straks uit. © Gemeente Apeldoorn

‘Iets met wijn’

Het lijkt hem leuk het thema ‘wijn’ op een of andere manier terug te laten komen in hun nieuwe concept. “De bekende Apeldoornse architect Jan Wijn van onder meer het kantoor van de gasfabriek en de Noorderkerk, heeft dit pand ontworpen”, weet Thomas. “Ook had een meneer genaamd Joseph Noble hier een wijnhandel.”

Belgisch interieur uit 1920

Hoe de zaak eruit komt te zien, wil Thomas nog niet verklappen. “Ik heb tien jaar geleden een interieur gekocht dat ik wil gebruiken. Het komt uit een Belgische inboedel uit 1920”, zegt hij glunderend. “We vinden oude panden gaaf en houden ervan om daarin concepten neer te zetten. Maar het verzinnen en neerzetten is één ding, het is ook onze taak om mensen te vinden die die concepten dan zo goed mogelijk willen en kunnen uitdragen.”

We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit pand en het nieuwe café!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Apeldoorn. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!