Nieuwkomers in Apeldoorn leren letterlijk met vallen en opstaan fietsen: ‘Dat hoort er nou eenmaal bij’

met videoFietsen, fietsen en nog eens fietsen. Voor veel van ons dé manier om van A naar B te komen. Voor nieuwkomers in ons land is het juist vaak abracadabra. Maar vrouwen uit het Midden-Oosten of Oost-Afrika kunnen het iedere dinsdag gratis leren in Apeldoorn. ,,Zonder fietsbescherming’’, vertelt vrijwilliger Bert Middeldorp. ,,Want vallen en opstaan hoort er eenmaal bij.’’