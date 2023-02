Nieuws gemist? 22-jarige Zwollenaar kopstuk in prostitueebende • Olster klimaatactivisten mogen snelweg niet op

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er is een wet die dieren in spouwmuren van huizen beschermt. Die lappen we echter al jaren aan onze laars omdat die isolatiemaatregelen voor particulieren onbetaalbaar zou maken. De overheid kijkt weg, maar dat verandert.

Een 80-jarige vrouw heeft dinsdagochtend urenlang in haar pyjama op de koude vloer gelegen, nadat ze was overvallen in haar chalet op Chaletpark Horsterland in Ermelo. Omdat ze gebonden is aan een rolstoel kon ze niet overeind komen.

Dat moet toch flink schrikken geweest zijn voor een bedrijf in Kampen. In een container die was bestemd voor een firma uit die stad, is maandag bij een douanecontrole een partij cocaïne ontdekt in een lading met batterijen.

Justitie ziet een 22-jarige Zwollenaar als kopstuk van een internationale bende rond de handel in Thaise prostituees. Voor de megazaak zijn tientallen verdachten in beeld.

Bij een bedrijfspand in Zwolle was het raak, terwijl het bij een bedrijf in Ermelo bleef bij een mislukte poging. De 20-jarige Mitchell K. uit Apeldoorn geeft toe dat hij betrokken was bij de twee brandstichtingen. Maar wat zit erachter?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De proflicentie van Vitesse staat danig op de tocht. De Arnhemse club heeft, vooralsnog, voor volgend seizoen geen stadion voor voetbalwedstrijden.

Wie kijkt naar de uitslagen van PEC Zwolle dit seizoen, ziet iets opvallends. Tot nu toe heeft de ploeg tegen elke tegenstander twee keer hetzelfde resultaat behaald.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het een opmerkelijk beeld. Aan het begin van de werkdag ligt er alleen een fundering. Zo’n acht uur later staat op dezelfde plek een rij huurhuizen. De kant-en-klaarwoningen van dit Emmeloordse bedrijf slaan aan.

Ken je Ingrid Lukens (55) en Edward Vernhout (52) uit Ik Vertrek nog? De Zwollenaren kochten in 2020 een Duits treinstation uit 1880 dat ze omtoveren tot appartementen, café, atelier en multifunctionele ruimte.

Klimaatactivisten Tessel Hofstede en Paul Hendriksen uit Olst mogen op 11 maart niet meedoen aan de geplande blokkade van snelweg A12 van actiegroep Extinction Rebellion. De rechter bepaalde dat vandaag.

Agnes Boer (39) beviel zonder een wee te hebben gevoeld. Haar dochtertje overleed na een paar dagen aan de complicaties van de geboorte. Daarna gooide Agnes vanuit Rheezerveen haar carriere om: ze is nu uitvaartbegeleidster.

En dan nog even dit: Spreeuwen geven dagelijks spectaculaire show boven Zwolle, maar waar kijken toeschouwers eigenlijk naar?

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Volledig scherm de Stentor Nieuws Update van 28 februari © Videostill

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.