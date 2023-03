Nieuws gemist? Eitjes bakken na daverende overwinning • Ziekenhuispersoneel wil nu eindelijk waardering

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veevoederbedrijf Fuite uit Genemuiden zint op een overname van Gosschalk, dat in acute geldnood verkeert. Eerder deze week blies de slachterij uit Epe een deal met de VanDrie Group af.

Gerard Sanderink, zijn nieuwe liefde Rian van Rijbroek en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten staan deze donderdag voor de zoveelste keer tegenover elkaar in de rechtbank. Zijn bouwbedrijf Strukton is ook aangeklaagd. Sanderink tierend in rechtszaal: ‘Deze rechtbank deugt voor geen meter!’

De dag na de daverende verkiezingszege van de BoerBurgerBeweging viert de partij de winst in Colmschate. Hier, in het bescheiden partijkantoor van de grootste politieke partij van dit moment, serveert voorzitter Erik Stegink uitsmijters, gebakken door de zoon van boegbeeld Caroline van der Plas. ,,Dit is de BBB-familie.’’

Dat de stakingsdag Gelre ziekenhuizen volgens bestuursvoorzitter Pier Eringa 1 miljoen euro kost, nemen ze op de koop toe. Voor het actievoerende personeel is het mooi geweest, ook in Apeldoorn. Ze willen nu eindelijk de beloning en de waardering voor het werk dat ze doen.

De aanloop naar de tweede Grand Prix van het seizoen verloopt voor Max Verstappen niet helemaal vlekkeloos. De regerend wereldkampioen kampte de afgelopen dagen met buikgriep waardoor hij zich later meldt in Djedda.

FC Utrecht staat zaterdag in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in De Galgenwaard stil bij de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019.

Sam Ligtlee, voormalig wereldkampioen uit Eerbeek, nam begin deze maand een van de moeilijkste beslissingen in zijn leven: hij stopte als baanwielrenner. En dat op zijn 25ste.

Nu is het haast een oase van rust aan de Europaweg 77 in Apeldoorn. Komende dinsdag gaan daar alle alarmbellen af. Letterlijk. Dan wordt de nieuwe meldkamer voor heel Oost-Nederland in gebruik genomen.

De oogst na een maandje prikken? Dik 400 plastic sausbakjes. De Zutphense Marike Knaapen ruimt al vijf jaar lang zelf zwerfafval op in haar buurt, waarvan het leeuwendeel afkomstig is van de fastfoodketen McDonald’s.

Als de plannen voor nieuwbouwwijk De Bakkerij in IJsselmuiden doorgaan, zit Plasweg-bewoner Gert Brink (59) straks zomer en winter in de schaduw. Rondom zijn tuin komt namelijk een ruim drie meter hoge geluidsmuur

Ineens staan er allemaal politieauto’s en een traumahelikopter bij het huis van Jan Trip en Jacqueline Hermans uit Zeewolde. Als ze erachter komen wat er gebeurd is, overheerst een naar en boos gevoel. ,,Wat een koekenbakkers.’’

En dan nog even dit: Vijf keer ‘Sweet Caroline’ en vooral veel oude muziek als ‘Dancing queen’ en ‘Ich bin wie du’. Je zou denken dat Boerenrock de boventoon voerde, toch viel dat mee. Coen de Jong (27) uit Deventer draaide op 't feestje van de BBB.

