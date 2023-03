Nieuws gemist? Onder de spoorbomen door in Zwolle • Lars laat zijn lokken knippen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Droge voeten en schoon drinkwater. Dat willen we allemaal. Laat de waterschappen het regelen. Er valt namelijk wél wat te kiezen.

Zondag is de twintigste dode kat uit het Gelderse Diep gevist door de brandweer. Een triest dieptepunt in een kwestie die de buurt in Lelystad al bijna een jaar bezig houdt.

Raalte vraagt het Rijk om enkele tienduizenden euro’s aan compensatie voor het ruimen van de 500-ponder vliegtuigbom die vorig jaar werd gevonden. Na de vondst ontstonden er onverwachte kosten.

Rusland is overgestapt op het gebruik van vleesverslindend thermiet om Oekraïense stellingen te bestoken. Thermietmunitie is bijzonder dodelijk omdat deze eerder brandt dan ontploft. De munitie kan temperaturen bereiken van meer dan 2.400 graden.

Er rijden deze middag geen treinen tussen Zwolle en Olst vanwege een stroomstoring. Ondanks de rode stopseinen zijn er toch mensen die het spoor oversteken, zo is te zien bij een overgang in Zwolle-Zuid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het ging na de slotrit van Parijs-Nice vooral over de suprematie van Tadej Pogacar, maar het scheelde niet veel of het had over iets heel anders gegaan. Een verdwaalde auto op het parkoers zorgde bijna voor een drama in een afdaling.

Danny Makkelie is zondag de scheidsrechter bij de Klassieker in Amsterdam. De arbiter leidt het duel tussen Ajax en Feyenoord . Koploper Feyenoord verdedigt een voorsprong van 3 punten op nummer 2 Ajax.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe Steve Jobs deze ondernemers uit Overijssel aan een gsm-imperium hielp: Zonder het te weten gebruiken miljoenen Nederlanders telefoonaccessoires van dit bedrijf.

De problemen op de afdeling infectieziekten van de GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn nog niet opgelost. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten, maar wat als er geen infectieziektenteam meer is?

De Limburgse ‘monsteroppas’ en haar meester moeten allebei twaalf jaar de cel in, zo maakte de Bossche rechtbank maandag bekend. De man had minder aanklachten aan zijn broek en was zelf niet bij het misbruik van de meisjes. Maar zijn rol bleek ‘essentieel’ en daarom krijgt hij een even hoge straf.

Bennie Jolink (76) heeft de tekst herschreven van de veertig jaar oude Normaal-hit De boer is troef. De kritiek op Europa is uit het lied geschrapt . Niet alle boeren zullen daar blij mee zijn, denkt de voorman van de Achterhoekse boerenrockgroep.

Lars (11) heeft een missie. De Apeldoorner liet zijn haar knippen en doneerde het aan stichting Haarwensen. ,,Ik wil andere jongens inspireren.”

En dan nog even dit: Een echtpaar uit Apeldoorn heeft het geluk aan de broek hangen. Het stel won zondagmiddag een miljoenenwinst in Holland Casino in Rotterdam door één euro in te zetten op speelautomaat Mega Millions Jackpot.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Volledig scherm Nieuws gemist 13 maart. © News United/ Maarten Sprangh

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.