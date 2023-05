Nieuws gemist? Poetsmiljonair vervolgd voor Lamborghini-crash • 700.000 Nederlanders gestopt met sporten

Budgetbier uit schappen om zwervers­over­last in Apeldoorn te stoppen? ‘Druppel op gloeiende plaat’

Budgetbier uit schappen van de supermarkt halen, om de jarenlange zwerversoverlast in de Apeldoornse binnenstad uit te bannen. Die optie is besproken door ondernemers en de gemeente. Zowel Albert Heijn-filiaalmanager Jeffrey Derksen als Capital-eigenaar Thomas Talboom ziet echter niets in die optie. ,,Waar leg je de grens?’’