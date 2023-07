Nieuws gemist? Schapenboer aangevallen door wolf • Festivals afgelast vanwege noodweer

Gastschrijvers Nú plannen wij onze wandeltoch­ten met een strandtent halverwege

Graag kiezen mijn man en ik voor onze vakantie een bestemming aan zee. We genieten altijd erg van een strandwandeling en dan halverwege, dicht bij de zee, even uitrusten op een meegebrachte doek. Maar naarmate we ouder worden zit je niet meer zo fijn op zo’n doek, geen steun in de rug en moeilijk om neer te ploffen!