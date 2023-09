Nieuws gemist? Vrouw doodgestoken in Apeldoorn • CDA maakt ommezwaai bij Airport Lelystad

Discussie in Apeldoorn over hogere gift in bijstand: ‘Boodschap­pen-affaire voorkomen’

Apeldoorners die in de bijstand zitten, moeten per jaar 1900 euro aan giften kunnen krijgen zonder dat ze gekort worden. Daarvoor pleiten vijf politieke partijen. ,,Zelfs de middenklasse heeft het momenteel moeilijk.’’ De vraag is: is zo’n verhoging de juiste zet?