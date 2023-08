No nonsense boeren Truus en Frans Alferink uit Heeten krijgen zelfs gasten uit Dubai

Als 'The Hulk' verkocht oud-agent maanden­lang gevoelige info uit politiesys­te­men aan criminelen

Een cocaïnedealer die er met zijn hulp achterkwam dat hij werd afgeluisterd. Een - mislukte- poging tot moord op basis van adresgegevens die hij had doorgespeeld. De oud-politieman Jesper D., die eerder ook werkzaam was in Arnhem-Zuid, speelde volgens justitie een cruciale rol in het doorverkopen van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen aan criminelen. Hij verdiende er grof geld mee.