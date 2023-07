Nú plannen wij onze wandeltochten met een strandtent halverwege

Het stormt en er ligt ineens een boom op je huis: ben je daar dan wel voor verzekerd?

Het is onstuimig weer en bij Apeldoorn in de buurt zagen we zelfs al een mini-tornado. Zo'n windhoos kan in korte tijd veel schade veroorzaken. Stel: er valt een boom op je huis. Ben je daar dan wel voor verzekerd?