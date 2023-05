Omdat de heren als natte tosti’s hebben staan oeleballen, krijgen de dames geen huldiging

Gewelddadi­ge overvaller (21) ‘verpestte een leven voor een paar centen’, nu moet Apeldoor­ner boeten

Hij pleegde twee gewelddadige overvallen in Apeldoorn en bezorgde een 18-jarige Kruidvat-caissière PTSS. Lag het aan K.M. (21), dan kreeg hij daarvoor alleen psychische hulp. De rechter ziet daar echter niets in en geeft hem een gevangenisstraf. ,,Dit was het niet waard.”