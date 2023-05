Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Alle kennis ziekte van Huntington in Apeldoorn: ‘Als je dan tóch naar een verpleeg­huis moet, dan maar hier’

Als je dan tóch in een verpleeghuis moet wonen, dan maar in Heemhof in Apeldoorn. De geboren Amsterdammer Karel Kamphuis (69) is er stellig over. Zijn vrouw Dora (61) lijdt aan de ziekte van Huntington en woont hier nu zes jaar. ,,Niet om het hier op te hemelen, maar ze wordt fantastisch verzorgd.”