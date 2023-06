Origami en Yoga bij orang-oetans: 5 x doordeweekse uittips in Apeldoorn

Komst van hoge woongebou­wen in hartje Apeldoorn moet nu vaart krijgen

De bouw van woningen op het voormalig Activerium-complex in Apeldoorn begint later dan in eerste instantie gehoopt. Van afstel is echter geen sprake, verzekert de ontwikkelaar, integendeel. Vanaf nu moet het tempo omhoog. Het is een volgend nieuwbouwplan in het hart van de stad waarbij de hoogte wordt gekozen.