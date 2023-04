Paleis Het Loo toont nu óók de kritiek op de Oranjes: ‘We laten zien wat het andere perspectief was’

Verbouwing Paleis Het Loo flink duurder dan gedacht: 48 miljoen extra kosten

De verbouwing en uitbreiding van Paleis Het Loo in Apeldoorn pakt veel duurder uit dan in 2018 was begroot. Het project liep bijna twee jaar vertraging op en kostte 171 miljoen euro. Dat is 48 miljoen meer dan het bouwbudget van 123 miljoen euro waarmee bij de start van het project werd gerekend.