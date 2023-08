Parkeerchaos bij attractieparken Apeldoorn: ’Ik zag blinde paniek, waar moet ik de auto neerzetten?’

De Pitstop Deze vrienden­groep runt de verstopte treinspot Halte Assel. En als Famke Louise moet vluchten, helpen ze ook

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Voor een snelle hap én een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag: Halte Assel in Hoog Soeren, ooit een echt treinstation. ,,De bazen zijn blij met ons. Totdat we allemaal naar hetzelfde festival willen, haha!’’