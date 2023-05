‘Paspoort van die kleine geven. Nu!’, daarna gaat het mis in Apeldoorn: ‘Ik was in paniek’

Met video 13-jarige Abel uit Eerbeek is helemaal gek van muziek uit jaren 80: ‘Later ga ik werken bij Radio 2’

AC/DC, Guns ‘n Roses en Nirvana. Artiesten die hun bekendheid vergaarden rond de jaren 80 en vooral populair zijn bij veertigers. De 13-jarige Abel Staal is de uitzondering op die regel. Hij is gek op de muziek en maakt er sinds kort een radioprogramma over vanaf zijn zolderkamertje in Eerbeek. ,,Over twintig jaar werk ik bij Radio 2.”