Persoon opgepakt na melding steekincident op recreatiepark in Beekbergen, één gewonde

De politie heeft een persoon aangehouden na een melding van een steekincident op recreatiepark De Eikenberg in Beekbergen. Er is voor zover duidelijk 1 gewonde gevallen. Deze is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en is geland.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De melding van het steekincident kwam zaterdag rond 19.31 uur bij de politie binnen. Die is met een arrestantenbusje en meerdere politiewagens het terrein op gereden. Ook is een traumahelikopter geland. Een gewonde is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in een chalet in het achterste deel van het park. Op Eikenberg verblijven veel arbeidsmigranten. Een aantal van hen kwam op de commotie af en stond buiten te kijken waarom er zoveel politie aanwezig was.

Geschrokken

Zo ook een Pool die net een weekje op het park verblijft. ,,Ik woon hier nu net een week en nu dit’’, reageert hij in gebrekkig Nederlands. ,,Ik zat lekker wat te drinken met mijn vrienden toen er in één keer allemaal politie het terrein opkwam. Er zou gestoken zijn met een mes. Schrikken. Meer weet ik ook niet.’’

De beheerder van het park was ter plaatse en zegt dat hij het slachtoffer zelfstandig naar de ambulance heeft zien lopen. Ook voor hem is het nog een raadsel wat er zich precies heeft voorgedaan in het chalet. De politie wilde nog geen informatie prijsgeven.

Maatregelen

Na wat er is gebeurd vanavond sluit hij niet uit dat De Eikenberg maatregelen neemt richting de bewoners van het chalet waarin het incident plaatsvond. ,,Dit gaan wij na het weekend zeker bespreken. Ik ga niet in op welke stappen wij eventueel nemen. Gelukkig is de rust nu weer teruggekeerd op het park.’’

Het is niet de eerste keer dat er meerdere politiewagens en hulpdiensten naar het recreatiepark moesten uitrukken. In 2021 was er melding van een conflict in een van de chalets en werd een vrouw opgepakt nadat ze een agent had bespuugd.