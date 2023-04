Piloot Hans voorkwam een drama bij Apeldoorn: ‘Ik heb meer bewondering voor het leven gekregen’

Nuchtere piloot Hans verricht heldendaad: ‘Ik had maar één doel: die kist veilig aan de grond krijgen’

Ze waren nog maar iets maar dan een halve minuut van de grond af toen de motor van het vliegtuig met achttien parachutisten uitviel. Piloot Hans Swellengrebel, sinds 1979 al in de cockpit van vliegtuigen, maakte met het toestel een noodlanding in een nabijgelegen weiland tegen de snelweg A50 aan. ,,Ik had maar één doel en dat was veilig landen.”