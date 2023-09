Politie zoekt massaal naar verdachte van zedenincident in Park Zuidbroek, bezorgdheid in wijk is groot

Het centrum van Apeldoorn vult zich met live muziek en straatthea­ter tijdens Nacht van Apeldoorn

De binnenstad van Apeldoorn staat in het weekend van 22, 23 en 24 september in het teken van de Nacht van Apeldoorn. Op vrijdag- en zaterdagavond kunnen Apeldoorners in het centrum genieten van live muziek en op zondag zijn er verschillende straattheateracts te zien.