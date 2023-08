Politie zoekt ook elders in Apeldoorn naar vermiste Samed (33), familie leeft tussen hoop en vrees

Terugkeer van de prinsesjes naar Nederland na WOII op vliegveld Teuge gevierd met Prinsessen­dag

Op vliegveld Teuge wordt op vrijdag 1 en zaterdag 2 september Prinsessendag gevierd. Beide dagen staan in het teken van de terugkomst van de Oranje-prinsessen op Nederlandse bodem in 1945, nadat zij vijf jaar in Canadese ballingschap zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.