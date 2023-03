Rene (74) uit Apeldoorn blijft liever anoniem, nu gaat hij naar Hollywood: ‘Gewoon een beetje ouwehoeren’

indebuurt.nl Rolf (58) werkte bij Paddock: 'Iedereen die zei dat 'ie niet ging, ging toch maar, anders miste je alles'

Ging je weleens stappen in de jaren 80 of 90 in Apeldoorn, dan is de kans groot dat je Paddock kent. Rolf van Otterlo (58) werkte bij de garderobe in deze kelderbar aan de Brinklaan.