Restaurant Le Baffon bestaat 45 jaar: 'Het is hier altijd levendig en gezellig'

indebuurt.nlLe Baffon is al 45 jaar een vaste waarde aan het Caterplein. Eigenaar Casper Buys (38) vertelt over het restaurant dat zijn ouders Arie en Carla in 1978 openden. “We doen het nog steeds samen. Het was van ons en is van ons.”