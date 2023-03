Rotterdamse Marlies (64) vond liefde in oud-collega Hans (70) en vertrok naar Apeldoorn

indebuurt.nlZij zat in een vechtscheiding, hij was weduwnaar en nét een beetje uit het dal aan het krabbelen. Toen sloeg de vonk over tussen oud-collega’s Marlies de Keijzer (64) uit Rotterdam en Hans Prijs (70) uit Apeldoorn. “In tegenstelling tot wat ik in de jaren 80 dacht bleek Hans een lieve, zorgzame vent.”

Ze kenden elkaar al, want in ‘een vorig leven’ waren Apeldoorner Hans en de Rotterdamse Marlies collega’s bij een automatiseerder in Gouda. Destijds, begin jaren 80, hadden beiden nog een andere partner en zagen elkaar dan ook als niet meer dan gewoon collega’s. Sterker nog: “Ik was de directe collega van haar toenmalige vriend”, zegt Hans. Met die vriend trouwde Marlies later. In 2011 volgde de scheiding. “Die mondde uit in een vechtscheiding”, zegt Marlies. “Ik uitte mijn frustraties daarover in een bericht op Facebook. En daar reageerde Hans op.”

Aan mijn lijf geen polonaise

Hans was op zijn beurt anderhalf jaar eerder weduwnaar geworden nadat zijn tweede vrouw overleed aan de gevolgen van een herseninfarct. “Ik was net een beetje uit het dal gekrabbeld en probeerde te wennen aan het idee dat ik alleen was. Ik stond eigenlijk niet open voor een nieuwe relatie. ‘Aan mijn lijf geen polonaise’ was de gedachte toen. Maar sommige dingen zijn niet tegen te houden…”

Hand in hand naar buiten

Van één reactie van Hans op Marlies’ bericht op Facebook kwam een stroom berichten op gang. “Ik zat diep in de shit door die scheiding en Hans was zo lief voor mij. Op een dag zei hij: ‘Ik kom een middagje met je lachen in Rotterdam.'” De twee gingen samen lunchen en naar Diergaarde Blijdorp. “Daar liepen we hand in hand weer naar buiten”, zegt Hans. “Die avond had ik een verjaardag van mijn nichtje en daar heb ik veel mensen verteld dat het zó gezellig was geweest”, zegt Marlies. “Terwijl ik het vertelde, realiseerde ik me: volgens mij hebben we een date gehad of zo”, zegt de Rotterdamse lachend.

Quote Ik stond eigenlijk niet open voor een nieuwe relatie Hans Prijs

Speciaal voor iemand

“In tegenstelling tot wat ik in de jaren 80 dacht bleek Hans een lieve, zorgzame vent”, zegt Marlies. “En er was ineens iemand in mijn leven voor wie ik speciaal was. Destijds vond ik niet zoveel van hem, we zochten elkaar ook niet op naast het werk. Ik moest ook niks van Apeldoorn hebben.” Hans: “Ik heb er geen verklaring voor. Ze was ook een lieverd en heel leuk. Bovendien kreeg ik weer aandacht nadat ik anderhalf jaar had lopen sippen. Ik had ineens gevoelens die ik niet had verwacht te krijgen op dat moment.”

Deprimerend Raadhuisplein

Het duurde niet lang of Marlies zocht Hans op in zijn Apeldoorn. “We stonden op het Raadhuisplein en het zeek van de regen. Het zag er zó deprimerend uit”, memoreert Marlies over die aprildag in 2012. Toch viel hun etentje in de smaak en de twee besloten dat ze dat nog maar eens moesten doen. Meer berichten over en weer en dates volgden. In juli 2012 kwam Marlies wederom naar Apeldoorn, voor een ‘proefweek’ samenwonen. “We hebben relatietje gespeeld”, zegt Marlies lachend.

Relatietje gespeeld

“Op dat moment hadden we beiden nog een eigen huis. Het mijne was ik aan het verkopen en ondertussen woonde ik bij mijn dementerende vader.” Hans: “Het was geen discussiepunt waar we zouden gaan wonen. Haar huis moest verkocht worden.” Marlies valt bij: “En Hans is geboren en getogen in Apeldoorn en heeft er zijn kinderen, kleinkinderen en zijn moeder wonen. Ik had natuurlijk wel vriendinnen en zo in Rotterdam, maar met videobellen kom je een heel eind. Het maakte mij niet uit waar we zouden wonen. Het enige wat ik lastig vond is mijn vader in de steek laten. Zo voelde het tenminste.” In oktober dat jaar ging Hans op zijn knieën. “We zijn eind mei 2013, op de trouwdag van mijn ouders getrouwd”, zegt Marlies. “Dat vond ik wel mooi.”

Moeite om te aarden

Voor Marlies’ vader vonden ze een bezoekschema dat werkbaar was, ze reden één keer per maand met de auto naar hem toe, tot zijn overlijden in 2015. “Ik heb in het begin wel heimwee gehad naar Rotterdam. Apeldoorners zijn toch wel dorps, het was een cultuurshock om hier te wonen, ik had moeite om te aarden. Eerder werkte ik nog fulltime in Utrecht en dan zat ik ’s avonds kapot op de bank. Dan had ik ook geen tijd om mensen te leren kennen.”

Vrienden in het koor

“In 2018 kreeg ik borstkanker en werd ik voor de helft afgekeurd”, zegt Marlies. “Na mijn revalidatie ben ik – mede door corona – nooit meer terug naar kantoor gegaan. En sinds een half jaar ben ik met pensioen. Ik heb de afgelopen tijd mijn best gedaan om vrienden te vinden hier en dat is in het koor wel gelukt. Inmiddels zingen we beiden in een koor. En we doen veel leuke dingen samen. Maar als de nood hoog is, stap ik in de auto en rijd ik voor een dagje naar Rotterdam. Daar heb ik genoeg aan.”

