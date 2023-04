Rover wil dat ‘onaantrekkelijk ov’ in de regio op de schop gaat: meer busbanen en nachttreinen

Het geheim van de mysterieu­ze oorlogs­kist in Apeldoorn: wie was M.L. Brinkman?

Het vergde van Apeldoorner Martijn van Essen (35) engelengeduld. Hij ondernam een zoektocht naar familie van ene W.L. Brinkman uit Canada, een militair die in de Tweede Wereldoorlog een mysterieuze oorlogskist in het huis van zijn opa had achtergelaten. Nu is de zoon van deze militair, Barry (74) in Apeldoorn. Verenigd met de kist die zijn vader in de oorlog achterliet. ,,Special to be here.”