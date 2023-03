Roxanne Hazes, Lakshmi, en WIES op Apeldoorns Maaiveld Festival, dat tweede editie krijgt

Winterse neerslag in Gelderland? ‘Voor mooi lenteweer moeten we nog even geduld hebben’

Wie morgen naar buiten gaat, moet rekening houden met winterse buien. Er wordt verwacht dat in de tweede helft van de ochtend de eerste sneeuwvlokken zullen vallen in het midden en zuiden van Nederland, meldt Weerplaza. Ook in delen van Gelderland is er kans op grotendeels natte sneeuw.