Savannah is net wakker, dan ligt haar auto in zinkgat: ‘Het regent toch helemaal niet?!’

Hoe de sluiting van deze fabriek een dorpje in z'n greep houdt: ‘Het is voor ons een mokerslag’

De beoogde sluiting van papierfabriek Stora Enso De Hoop verspreidt zich als een olievlek over Eerbeek. Bedrijven in of rond het dorp doen zaken met de fabriek en zullen door de sluiting hun omzet zien dalen. Ook voor inwoners zal de sluiting wennen zijn: het meer dan 85.000 vierkante meter grote terrein ligt midden in het dorp.