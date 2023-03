Schrijver Marcel van Roosmalen te gast in CODA Apeldoorn

Van designmeu­bel tot dure koffiema­chi­ne: kringlopen gunnen klanten hun mazzeltje (maar niet aan iedereen)

Een horloge voor 6,50 euro dat 1100 euro waard blijkt in Hengelo en een heuse Karel Appel voor honderd piek in Enschede. Het was deze week raak qua ‘kringloopgelukjes’. Een feest der herkenning voor kringloopzaken in deze regio die regelmatig tegen zo’n pareltje aanlopen. Soms – zoals in Apeldoorn – is zo’n pareltje zelfs van museale waarde.