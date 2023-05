Scooterrijder gewond na botsing met auto in Teuge

indebuurt.nl Dansen is gratis! Dit feestje kun je op Bevrij­dings­dag bezoeken in Gigant

Zin in een gratis (!) feestje? Vrijdag 5 mei is het Bevrijdingsdag. Je kunt naar het Bevrijdingsfestival Apeldoorn op het Zwitsalterrein, maar bij poppodium Gigant is het ook feest. Van 16.00 uur tot middernacht kun je dansen op verschillende muziekstijlen tijdens Bevrijdans.