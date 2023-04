Scooterrijder naar ziekenhuis na botsing met auto bij Apeldoornse supermarkt

Dit dier moet de wolf weren op De Hoge Veluwe: ‘Kan flinke schop uitdelen’

Om de wolf weg te houden bij de laatste moeflons in De Hoge Veluwe, zet het nationaal park een bijzonder middel in. Twee muildieren uit Spanje lopen nu bij de kudde. De hoop is dat die - desnoods hardhandig - een indringer wegjagen als het erop aankomt. Maar werkt dat ook zo?