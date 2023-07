Serie Apeldoornse Kofferbakverkopen voor hulp aan Oekraïne

met video Fietser gewond naar het ziekenhuis na ongeluk bij spoortun­nel in Apeldoorn

Een fietser is afgelopen nacht gewond geraakt bij de spoortunnel aan de Matenpoort in Apeldoorn. Het slachtoffer zou ontdekt zijn door voorbijgangers rond 01.15 uur. Met spoed is de fietser naar het ziekenhuis gebracht.