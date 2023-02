Shelley (36) verhuisde voor haar Diederik (38) naar Apeldoorn: 'Hij is écht Apeldoorns'

indebuurt.nlToen Shelley van der Boor (36) uit Winterswijk ging studeren in Nijmegen dacht ze haar plek gevonden te hebben. Tot ze Apeldoorner Diederik (38) ontmoette. Na twee jaar daten waagde ze in 2015 de stap naar Apeldoorn. “Apeldoorn zit mooi tussen een dorp en grote stad in.”

Haar roots liggen in de Achterhoek, maar Shelley heeft geproefd van wonen in onder meer Rotterdam en Arnhem. “Toen ik ging studeren in Nijmegen dacht ik: hier ga ik wonen en blijf ik wonen, het is een fijne stad. Maar toen ik afgestudeerd was merkte ik dat het wel echt een studentenstad is.” Diederik verduidelijkt: “Met feestjes en bijbehorend lawaai elk weekend.” Teruggaan naar Winterswijk heeft ze nooit serieus overwogen. “Dat is een dorp, te klein voor mij. Ik ben er ook al op mijn zeventiende weggegaan.”

Liefde door het scherm

Op een dag in 2013 maakt Shelley een profiel aan op een datingsite. “In een opwelling”, zegt ze. En daar kwam die voorbij: een stralende foto van de Apeldoornse ICT’er Diederik. Ze trekt de stoute schoenen aan en stuurt hem een bericht. “Dat had ik normaal echt nooit gedaan.”

Diederik was ondertussen bijna vergeten dat hij überhaupt een profiel op de site had. Shelley’s bericht valt echter in goede aarde: “Ik was positief verrast dat zij het initiatief nam. Ik voelde altijd de druk dat ik als man het eerste contact moest leggen. Toen ik haar profiel zag, was het alsof ik liefde door het scherm zag. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt: hoe was ze in het echt? Ik voelde al een vonk overslaan, via het scherm.”

Stralende hoofd

Ze spreken al na een paar dagen af in Arnhem, voor een kop koffie. “Mooi halverwege”, aldus Diederik. Bang dat hun positieve voorgevoel zou tegen vallen waren de twee niet. “We hadden niks te verliezen. Het enige waar ik bang voor was, was of ik op tijd zou komen. Ik ben altijd te laat”, lacht Diederik.

“Toen ik aan kwam lopen zag ik iemand zoekend om zich heen kijken en dacht: dat zou haar kunnen zijn.” Het was meteen raak. Shelley: “Hij had een blij, stralend hoofd. Toen wist ik meteen: dit is de ware, dit is ‘m!” Ook Diederiks gevoel werd bevestigd. “Het was meteen heel fijn, blijdschap overheerste.”

Uitzicht op het Zuiderpark

Het duurde vervolgens nog twee jaar voordat Shelley bij Diederik introk. “Ik was erg gehecht aan Apeldoorn, had er ook al een koophuis”, zegt Diederik. “We keken wel of er bijvoorbeeld in Arnhem iets was voor ons. Maar ik woonde heel mooi, aan de Ruys de Beerenbrouckstraat, met uitzicht op het Zuiderpark.”

Shelley: “Apeldoorn vond ik gelijk al heel mooi. Maar ik heb er even tegenaan gehikt: ga ik echt de stap wagen? In 2017 kochten we een samen een huis. Dat was wel fijn, want dat voelde meer als een plek die ook van mij was.” De bruiloft volgde datzelfde jaar en in 2021 kwam hun dochter Elise.

Dorps Adelaarsplein

Shelley voelt zich nu helemaal thuis in Apeldoorn. “Winterswijk is mij te klein, Nijmegen, Rotterdam en Arnhem te groot. Apeldoorn zit daar tussenin. We wonen er niet meer vlakbij, maar ik kom nog steeds graag op het Adelaarsplein, daar krijg ik een fijn dorps gevoel. Mijn moeder is weleens gefrustreerd dat bepaalde winkels niet in Winterswijk zijn. Dan kan ik haar mooi uitnodigen in Apeldoorn. En de omgeving is prachtig, er is steeds weer wat nieuws aan bos te ontdekken.”

Zijn Apeldoorn

Voorlopig blijft het gezin in Apeldoorn. “Voor Diederik is deze plek vertrouwd, zijn ouders wonen ook nog steeds hier. Hij is écht Apeldoorns. Al weet ik soms beter de weg dan hij”, lacht Shelley. Ook zij wil er voorlopig niet weg. “We genieten als gezin nu met volle teugen van Apeldoorn.”

