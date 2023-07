Silent Disco, Muziekzomer en concerten bij Paleis Het Loo: 7 x weekendtips in Apeldoorn

Jan uit Ugchelen zit steeds met bananen in zijn hoofd, nu is er een boekje (met dank aan beroemde schilder)

Een beetje vreemd is zijn fascinatie wel. In zijn gedachten ziet Jan Ellenbroek uit Ugchelen geregeld bananenfamilies hele avonturen beleven. Het resulteerde in een boekje, vol met schilderijen waarin bananen in menselijke situaties zijn beland. Een boekje waaraan een beroemde schilder heeft meegewerkt.