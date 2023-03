Sillies bestaat vijf jaar: 'We blijven zo gek als we zijn'

indebuurt.nlZe hoopte op dagen vol reuring en gezelligheid en die wens is uitgekomen. Vandaag vrijdag 3 maart is het vijf jaar geleden dan Angela Boer de deuren van Sillies op winkelcentrum De Eglantier opende. “Mensen zeiden dat het niet zou werken op een winkelcentrum en moet je mij nu eens zien!”

Het vijfjarig jubileum van Sillies gaat niet ongemerkt voorbij. “We hebben diverse aanbiedingen en de eerste honderd gasten ontvangen een aardigheidje. En zaterdag hebben we livemuziek van Hayley uit Apeldoorn.”

Plezier en vrolijkheid

Voordat Sillies op 3 maart 2018 de deuren opende, stond het pand vier jaar leeg. Daarvoor zat er kort een andere lunchroom, La Petite Perle, die het maar kort volhield op deze plek. Hoe kan het dat Angela het al vijf jaar volhoudt? “Ik snap het eigenlijk zelf niet zo goed, maar we houden in ieder geval van een persoonlijke benadering, van gezelligheid en grappen maken. Daarom hebben we ook de naam Sillies, van het Engelse woord voor gek. Ik doe het met heel veel plezier en vrolijkheid.”

Druk en gezellig

Angela en haar man waren tot een paar jaar geleden eigenaren van Restaurant Het Jachthuis in Beekbergen. “Daar zijn we vlak voor corona mee gestopt. Geluk bij een ongeluk”, vat de horecaonderneemster het samen. “Het leuke aan Sillies is dat om 9.00 uur ’s morgens de eerste gasten al komen voor een ontbijt of kopje koffie. Het is meteen als we opengaan al druk en gezellig. En daar had ik toen ik de zaak opende ook op gehoopt.”

Quote We houden van een persoonlij­ke benadering, van gezellig­heid en grappen maken Angela van Sillies

Keihard werken

“We zijn ook twee jaar dicht geweest”, zegt Angela, doelend op de coronaperiode met de verschillende lockdowns. “Dat heeft in alles invloed gehad. Plannen die je maakt over waar je naartoe wilt met je zaak moet je bijstellen. We kregen wel steun, maar daarvan moet nu weer veel terug worden betaald. En er zit een hoop privégeld in. Nu moeten we weer keihard werken om weer een buffer te krijgen. Ook psychisch heeft die periode veel gedaan, dat iemand anders bepaalt dat je dicht moet. Gelukkig zijn veel mensen uit ons team gebleven. Met hen werken we nu weer langzaam toe naar het organiseren van evenementen, zoals een muziekbingo op 18 maart.”

Pittige tijden

“Ondertussen blijft het hier drukker worden en zie ik nog steeds nieuwe gezichten. De zakelijke markt weet ons ook steeds meer te vinden. We zitten hier relatief vlakbij de snelweg en je kunt hier gratis parkeren. Daarbij helpen de mooie recensies op Google ons ook. Ik ben er dankbaar voor dat het ook na de pittige tijden zo goed gaat. De vibe is goed, de flow is goed en we blijven houden van gekkigheid en gezelligheid. Waardoor mensen zich hier thuis voelen.”

Koffie en broodjes kaas

“Ik zeg weleens gekscherend dat ik hier ben begonnen met koffie en broodjes kaas serveren, maar dat is ook echt zo. Mensen zeiden dat het niet zou werken op een winkelcentrum. En nu heb ik een uitgebreide kaart, zijn de vrijdagavonden steeds voller met mensen die komen dineren en komen er veel vaste gasten. Ook voor een snelle koffie voor het werk. Die kunnen ze ook thuis drinken, maar ze kiezen ervoor om even gezellig hier te zitten. Daar ben ik zo blij mee. We blijven zo gek als we zijn.”

