Slachtoffer (17) van overval in Apeldoornse snackbar ontroert in rechtszaal: ‘Ik zou je met een lach hebben geholpen’

Advocaat ‘duivelse’ overvaller van snackbar in Apeldoorn: ‘Personeel is te ver gegaan’

,,Heftig”, noemt de rechter de bewegende beelden waarop te zien is dat Yavuz I. (45) snackbar De Gildehof in Apeldoorn overvalt. Zijn advocaat vindt echter dat hij behalve dader ook slachtoffer is. Volgens hem is het personeel veel te ver gegaan om zijn cliënt te overmeesteren.