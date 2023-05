Spitsstroken op A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zijn na technische problemen weer open

rugby The Rams grijpt op typerende wijze in de slotminu­ten de winst en de tweede plek

In een zenuwslopende wedstrijd sloten de rugbyers van The Rams vandaag de competitie af. En ze deden dit met een wedstrijd die erg typerend is voor het gehele seizoen. Na veel spanning werd in de laatste minuten de winst tegen RC Eemland over de streep getrokken: 46-33.