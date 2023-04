Sportwinkel Aktiesport weg uit Apeldoorn

Kleine of grote zonnepar­ken in Voorst? Druk op ‘pauzeknop’ zorgt voor discussie: ‘Je zet alles op slot’

Worden de doelen voor energieopwekking in Voorst nog wel gehaald, nu het gemeentebestuur geen nieuwe plannen voor zonneparken meer wil aannemen tot 2029? Die vrees heeft lokale energiecoöperatie Energierijk Voorst. Ze noemt het besluit ‘onbegrijpelijk’. Anderen zien juist kansen in het besluit en hopen dat in de toekomst meer ingezet wordt op kleinere projecten.