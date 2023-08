Steekpartij loopt fataal af voor Rens (25) uit Apeldoorn: buurman aangehouden

Zaak rond vermeende wapenhande­laar uit Vaassen uitgesteld: ‘Mijn cliënt heeft recht op eerlijk proces’

Voordat de rechtszaak in Zutphen vrijdagmiddag goed en wel begonnen was, werd de boel al weer afgeblazen. Dat betekent dat er geen strafeis kwam tegen de 27-jarige J.H. uit Vaassen. Justitie verdenkt de man van wapenhandel en dealen van diverse harddrugs en wil hem achter de tralies hebben. De advocaat gooide echter roet in het eten. ,,Mijn cliënt heeft recht op eerlijk proces.’’